مناقشة "مخاطر الإدمان وتأثيراته السلبية على الفرد والمجتمع" بطب الإسكندرية

نظمت كلية الطب جامعة الإسكندرية ندوة بعنوان" مخاطر الإدمان وتأثيراته السلبية على الفرد والمجتمع"، وذلك بحضور الدكتورة إيمان يوسف، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور تامر عبد الله، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس بالكلية، ورؤساء الأقسام، وممثلي المجتمع المدني، وعدد ٤٥٠ من طلاب جامعة الإسكندرية.

و التي أقيمت تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور سعيد علام، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور علي عبد المحسن، عميد كلة الطب، والقائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، تحدث في الندوة الدكتور طارق ملوخية أستاذ الطب النفسي بكلية الطب جامعة الإسكندرية، الدكتورة اسماء البنا أستاذ الطب الشرعى والسموم الإكلينيكية، الدكتورة فاطمة مجدى أستاذ الطب الشرعى والسموم الإكلينيكية الدكتورة داليا خميس الديب أستاذ مساعد بالصحة العامة واستشارى التغذية العلاجية، والمستشار سامح عبدالله رئيس محكمة الجنايات بمحكمة استئناف طنطا، ود أمل سالم رئيس لجنة مكافحة الإدمان والتعاطى بالمنطقة الروتارية 2451.



قدم الحضور من الخبراء والمتخصصين في مجال مكافحة المخدرات محاضرات حول الدور المجتمعي الذي تقوم به مؤسسات الدولة المختلفة في مكافحة الإدمان ورعاية المتعافين منه، وتوضيح المفاهيم المغلوطة عن الإدمان، والعلاقة بين الأمراض النفسية وسوء استخدام المخدرات، وأحدث البرامج العلاجية للمنشطات وأنواع المخدرات المستحدثة، وتأثيرها على المجتمع ومنظومة القيم الأخلاقية، حيث أن مكافحة الإدمان والمخدرات يساهم فى حماية المجتمع والأفراد من هذا الخطر الداهم، الذي يؤثر عليه. كما شرح الخبراء الأثار السلبية للإدمان على الفرد والمجتمع، ودور الأسرة في الوقاية الأولية، باعتبارها حائط الصد الأول لدى الأبناء، وطرق الاكتشاف المبكر للإدمان.