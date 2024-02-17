الأعلى للثقافة ينظم ندوة عن الموارد البشرية في المؤسسات الثقافية

تنظم لجنة تطوير الإدارة الثقافية وتشريعاتها بالمجلس الأعلي للثقافة حلقة نقاشية بعنوان "المؤسسات الثقافية الرسمية : إشكالية تطوير الموارد البشرية" وذلك في الخامسة من مساء غد الأحد ١٨ فبراير في قاعة المجلس.

يفتتح الحلقة النقاشية الدكتور سعيد المصري مقرر لجنة تنمية الادارة الثقافية وتشريعاتها، ويتحدث فيها كل من الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية، والدكتور خالد بركات؛ استاذ الإدارة العامة بكلية الإقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، والدكتورة سلوى ثابت مكي؛ عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة المستقبل، والأستاذ سعيد عبده؛ رئيس مجلس إدارة دار المعارف ورئيس اتحاد الناشرين المصريين، والأستاذ يوسف ورداني؛ رئيس مجلس أمناء مؤسسة قدرات مصر – مساعد وزير الشباب والرياضة السابق، والأستاذ محمد ابو سعدة؛ رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.

ويدير النقاش دكتور سامح فوزي؛ كبير الباحثين بمكتبة الاسكندرية وعضو المجمع العلمي المصري وعضو لجنة تطوير الإدارة الثقافية وتشريعاتها.

تتناول الحلقة النقاشية اشكاليات الادارة، والموارد البشرية في المؤسسات الثقافية باعتبار انها واحدة من تحديات تطوير أداء هذه المؤسسات.