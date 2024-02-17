مشاهدة مباراة ليفربول وبرينتفورد بث مباشر اليوم يلا شوت بالدوري الانجليزي

مشاهدة مباراة ليفربول وبرينتفورد اليوم يلا شوت بالدوري الانجليزي ، من المقرر أن يزور فريق ليفربول فريق برينتفورد يوم السبت 17 فبراير 2024 على استاد جريفين بارك في إطار منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز. يعد هذا اللقاء من اللقاءات المهمة التي ينتظرها مشجعو كرة القدم حول العالم. وقد التقى الفريقان من قبل في ست مباريات سابقة، حيث فازت ليفربول في ستة مباريات وفاز برينتفورد في مباراة وحيدة وانتهت لقاء آخر بالتعادل.

البث المباشر لمباراة ليفربول وبرينتفورد اليوم

يتم بث مباراة ليفربول اليوم مباشرة على Yalla Live. يحتل فريق ليفربول المركز الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا العام برصيد 54 نقطة بعد خوض 24 مباراة. فاز الفريق في 16 مباراة، تعادل في ست مباريات وخسر مباراتين. برينتفورد، الذي سيواجه ليفربول اليوم، يحتل المركز الرابع عشر في الترتيب برصيد 25 نقطة بعد خوض 23 مباراة.

موعد مباراة ليفربول وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي

تم تحديد مباراة ليفربول وبيتفور في الدوري الإنجليزي الممتاز ليوم السبت 17 فبراير 2024 ، ضمن الجولة 25 من البطولة. ستقام المباراة في الساعة 2:30 عصرًا بتوقيت مصر والساعة 3:30 عصرًا بتوقيت المملكة العربية السعودية والساعة 4:30 مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة على أرضية ملعب جرين بارك.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي

يترقب محبو كرة القدم بشغف مباراة ليفربول وبرادفورد اليوم، التي ستنقل مباشرة عبر قناة بي ان سبورت. وقد أعلنت القناة عن اختيار المعلق الخبير حفيظ دراجي لتعليق المباراة، مما زاد من حماس الجماهير لمتابعة اللقاء.

وفي تصريحاته قبل المباراة، أكد المدير الفني لفريق ليفربول، يورجن كلوب، أن النجم المصري محمد صلاح شارك في التدريبات الجماعية للفريق وسيكون جاهزًا للمشاركة في مواجهة برادفورد اليوم. يعد عودة صلاح بعد غياب دام 47 يومًا فرصة مهمة للفريق لاستعادة إحدى أبرز نجومه وقائده الهجومي.

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من الجدير بالذكر أن صلاح يتصدر جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق هدفين عن منافسه إيرلينج هالاند من مانشستر سيتي. وسيكون له فرصة اليوم لزيادة تألقه وإسهامه في تحقيق الفوز لفريقه.

المباراة اليوم ستكون ذات أهمية خاصة في إطار الجولة الـ25 من البطولة، حيث يسعى ليفربول لتحقيق الانتصار لمواصلة صدارته لجدول الترتيب بينما يسعى برادفورد لتحقيق النقاط الثلاث لتحسين موقفه في الترتيب.

تشكيل ليفربول المتوقع أمام برينتفورد اليوم في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: كيليهر.

خط الدفاع: برادلي، كوناتي، فان دايك، روبرتسون.

خط الوسط: كورتيس جونز، واتارو إندو، ماك أليستر.

خط الهجوم: ديوجو جوتا، داروين نونيز، لويس دياز.