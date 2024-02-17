ناقد فني: ليلى مراد أفضل مطربة أنتج لها أفلام

قال أحمد سعد الدين ناقد فني، إنّه منذ نهاية ثلاثينيات حتى بداية خمسينيات القرن الماضي، فإن أفضل مطربة أنتج لها أفلام، وكانت أفلامها باسمها، هي ليلى مراد.

ليلى مراد كانت أكبر نجمة

وأضاف "سعد الدين"، خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية: "ليلى مراد كانت أكبر نجمة، وكانت الناس تشاهد أفلامها في دور العرض السينمائية حتى تسمع صوتها وترى الاستعراضات، وكانت المهيمنة على سوق السينما في هذه الفترة

تصدرت أفيشات السينما لنحو 12 سنة

وتابع الناقد الفني: "براعة المخرج والمؤلف أنه وظف صوت نجيب الريحاني مع صوت ليلى مراد ليشكلا ثنائيا رائعا، كما تصدر اسم ليلى مراد الأفلام وتصدرت أفيشات السينما لنحو 12 سنة وكانت رقم واحد، حيث قدمت فنا أصيلا عاش معنا، وكل أعمالها وأغانيها حتى اليوم تعيش معنا".

