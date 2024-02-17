زيادة الميزة التأمينية للمعلمين لـ42 ألف جنيه ودعم القرض الحسن بـ20 ألفاً

أعلن خلف الزناتى، نقيب المعلمين، رئيس اتحاد المعلمين العرب، زيادة القيمة المالية للميزة التأمينية، التى يحصل عليها المعلم عند بلوغه سن التقاعد من صندوق الزمالة بنقابة المعلمين، إلى 42 ألف جنيه، بزيادة 5 آلاف جنيه عن آخر زيادة تم إقرارها العام الماضى والتطبيق يبدأ من أول يناير 2024.

وأوضح «الزناتى» أن مجلس النقابة الحالى وضع قاعدة أساسية منذ عام 2014، مستمرة حتى العام الحالى 2024، بعمل دراسة اكتوارية مطلع كل عام يقوم بها أحد الخبراء الماليين المعتمدين، يتحدد على أثرها زيادة مالية سنوياً فى الميزة التأمينية لصندوق الزمالة وهو المبلغ المالى الذى يحصل عليه المعلم عند بلوغه سن المعاش، وظل 13 ألف جنيه لمدة 10 سنوات، وتزايدت منذ عام 2017 لتصل إلى 17 ألف جنيه وفى 2018 تزايدت إلى 20 ألف جنيه وفى عام 2022 بلغت 30 ألف جنيه، وقرر المجلس الحالى زيادته سنوياً حتى وصلنا حالياً 42 ألف جنيه، بالإضافة لزيادة المخصصات المالية للخدمات التى تقدمها النقابة للمعلمين، منها القرض الحسن وقرض الزواج والذى كان خمسة الآلاف جنيه فى عام 2014 حتى وصل اليوم إلى 20 ألف جنيه، وجميعها دون فوائد بالإضافة لدعم العمرة لعام 2023 بمبلغ 6 ملايين جنيه.

وبالنسبة لملف المعاشات، قال نقيب المعلمين إن المجلس الحالى واجه فى بداية عمله فى يونيو 2014، عجزاً وصل إلى 61 مليون جنيه فى قيمة الدفعة المستحقة للمعاشات، والتى يتم صرفها كل 3 أشهر، ونجحنا فى تدبير المبالغ المستحقة، ويتم حالياً صرف المعاشات بشكل منتظم، رغم الصعوبات الكبيرة التى يواجهها مجلس إدارة النقابة نتيجة خروج عدد كبير للمعاش يصل إلى 60 ألف معلم سنوياً ويتوقف دفع اشتراكاتهم التى تعد البند الرئيسى لتمويل صندوق المعاشات.