رئيس جوجل يستخدم 20 هاتفًا في المرة الواحدة

هل تساءلت يومًا كيف يستخدم كبار رؤساء شركات التكنولوجيا التكنولوجيا في حياتهم اليومية؟ تحدث ساندر بيتشاي، الرئيس التنفيذي لشركة Google وAlphabet، مؤخرًا عن عاداته التقنية في إحدى المقابلات. ومن الأمور المدهشة التي ذكرها أنه يستخدم أكثر من 20 هاتفًا في وقت واحد لأسباب مختلفة.

في عالم حيث يكافح معظم الناس للتعامل مع هاتف واحد فقط، فإن اكتشاف بيتشاي مذهل للغاية. وهو يفعل ذلك لأنه، كجزء من وظيفته، يحتاج إلى اختبار أجهزة مختلفة للتأكد من أن منتجات Google تعمل بشكل جيد عليها جميعًا. يوضح هذا مدى اهتمامه بالبقاء على اطلاع بأحدث التقنيات والتأكد من استمرار Google في الابتكار.