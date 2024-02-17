جلسات تخاطب وتنمية المهارات لذوي القدرات والهمم بالشرقية

قال الدكتور محمود عبد العظيم، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية، إنه تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية، قامت إدارة قادرون باختلاف بالمديرية باستمرار تنفيذ جلسات التخاطب وتنمية المهارات والتكامل الحسي داخل مراكز التخاطب ببلبيس وههيا وكفر صقر، وذلك بهدف تنمية مهارات ذوي القدرات والهمم، واكتشاف مواهبهم المختلفة والعمل على تنميتها.

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة إنه تم تنفيذ جلسات التخاطب والتي تبدأ من التاسعة صباحاً حتى الثالثة عصراً جميع أيام الأسبوع ما عدا الجمعة والسبت، وذلك في ضوء اهتمام الوزارة والمديرية بدعم ذوي القدرات والهمم بالمحافظة، ودمجهم بالمجتمع من خلال ممارسة الأنشطة المختلفة، وتنمية مهاراتهم الإبداعية، ورعايتهم بمختلف المجالات، باعتبارهم جزء لا يتجزأ من المجتمع.