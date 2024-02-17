السبت 17 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

غدًا.. بدء دورات تدريبية على مهن مختلفة لتأهيل الشباب بالمنيا

أعمال التدريب
أعمال التدريب

تنظم مديرية العمل بمحافظة المنيا ، 3 دورات تدريبية على التفصيل و التبريد و التكييف بدءا من غدا الأحد  28  فبراير 2024 ، ولمدة شهر بمركز التدريب المهني بالمنطقة الصناعية التابع للمديرية.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا  ، لتدريب الشباب من الجنسين على المهن المطلوبة لسوق العمل الداخلي والخارجي ، وتحسين مستويات المعيشة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

من جانبها ، أوضحت الدكتورة ماجدة صلاح ، مدير مديرية العمل بالمنيا،  أن الدورات التدريبية مجانية ، ويتم تنفيذها ضمن برنامج "مهنتك مستقبلك " الذي يعد أحد أهم البرامج العاملة فى مجال تدريب الشباب ، وتأهيلهم لسوق العمل ومساعدتهم ومتابعتهم ، بعد انتهاء فترة التدريب لإيجاد فرص عمل مناسبة، وخاصة من أبناء قرى المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " ، حيث تم مؤخرا اختتام الدورة التدريبية على التفصيل بوحدة التدريب المتنقلة بقرية التل بمركز ديرمواس،  لافتة إلى أن فرصة التدريب متاحة للشباب من الجنسين ، لمن هم في سن 18 إلى 45 عاما ، و يتم التقديم لتلك الدورات من خلال مراكز التدريب الثابتة ، أو إدارة بحوث العمالة والتدريب بالمديرية  ، وفي نهاية كل برنامج يحصل المتدرب على شهادة معتمدة تؤهله لسوق العمل .

الجريدة الورقية