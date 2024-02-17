غدًا.. بدء دورات تدريبية على مهن مختلفة لتأهيل الشباب بالمنيا

تنظم مديرية العمل بمحافظة المنيا ، 3 دورات تدريبية على التفصيل و التبريد و التكييف بدءا من غدا الأحد 28 فبراير 2024 ، ولمدة شهر بمركز التدريب المهني بالمنطقة الصناعية التابع للمديرية.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا ، لتدريب الشباب من الجنسين على المهن المطلوبة لسوق العمل الداخلي والخارجي ، وتحسين مستويات المعيشة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

من جانبها ، أوضحت الدكتورة ماجدة صلاح ، مدير مديرية العمل بالمنيا، أن الدورات التدريبية مجانية ، ويتم تنفيذها ضمن برنامج "مهنتك مستقبلك " الذي يعد أحد أهم البرامج العاملة فى مجال تدريب الشباب ، وتأهيلهم لسوق العمل ومساعدتهم ومتابعتهم ، بعد انتهاء فترة التدريب لإيجاد فرص عمل مناسبة، وخاصة من أبناء قرى المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " ، حيث تم مؤخرا اختتام الدورة التدريبية على التفصيل بوحدة التدريب المتنقلة بقرية التل بمركز ديرمواس، لافتة إلى أن فرصة التدريب متاحة للشباب من الجنسين ، لمن هم في سن 18 إلى 45 عاما ، و يتم التقديم لتلك الدورات من خلال مراكز التدريب الثابتة ، أو إدارة بحوث العمالة والتدريب بالمديرية ، وفي نهاية كل برنامج يحصل المتدرب على شهادة معتمدة تؤهله لسوق العمل .