إزالة 48 حالة تعدِِ على الأراضي الزراعية بالمنيا

شنت الوحدات المحلية شمال وجنوب محافظة المنيا، حملات مكثفة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ، حيث تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، تنفيذ أعمال الموجة الـ 22 لإزالة التعديات بجميع المراكز والمدن وبمختلف جهات الولاية.

يأتي ذلك بالتنسيق مع الجهات الأمنية ، ضمن المرحلة الأولى من الموجة 22؛

للتصدي لأي محاولات للتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ، أو البناء المخالف وإزالة أي مخالفة سواء قائمة أو في المهد ، تنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

واستعرض محافظ المنيا ، جهود الوحدات المحلية بمراكز وقرى المحافظة ، حيث أسفرت الحملات ، عن إزالة 48 حالة تعدِِ على الأرض الزراعية وأملاك الدولة ، والبناء المخالف، منها، 17 حالة تعدِِ على أرض أملاك دولة وأرض زراعية ، بمراكز ( سمالوط – مغاغة – مطاى ) شمال المنيا، إلى جانب إزالة 31 حالة تعدِِ للبناء المخالف بدون ترخيص ، على الأراضي الزراعية ، بعدد من مراكز المحافظة، حيث تمت الإزالة الفورية حتى سطح الأرض ، بإستخدام معدات الوحدات المحلية ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.