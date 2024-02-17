السبت 17 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

إزالة 48 حالة تعدِِ على الأراضي الزراعية بالمنيا

حملات الإزالة
حملات الإزالة

شنت الوحدات المحلية شمال وجنوب محافظة المنيا، حملات مكثفة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ، حيث تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، تنفيذ أعمال الموجة الـ 22 لإزالة التعديات بجميع المراكز والمدن وبمختلف جهات الولاية.

يأتي ذلك بالتنسيق مع الجهات الأمنية ، ضمن المرحلة الأولى من الموجة 22؛
 للتصدي لأي محاولات للتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ، أو البناء المخالف وإزالة أي مخالفة سواء قائمة أو في المهد ، تنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

واستعرض محافظ المنيا ، جهود الوحدات المحلية بمراكز وقرى المحافظة ، حيث أسفرت الحملات ، عن إزالة 48 حالة تعدِِ على الأرض الزراعية وأملاك الدولة ، والبناء المخالف، منها، 17 حالة تعدِِ على أرض أملاك دولة وأرض زراعية ، بمراكز ( سمالوط –  مغاغة – مطاى ) شمال المنيا، إلى جانب إزالة 31 حالة تعدِِ للبناء المخالف بدون ترخيص ، على الأراضي الزراعية ، بعدد من مراكز المحافظة، حيث تمت الإزالة الفورية حتى سطح الأرض ، بإستخدام معدات الوحدات المحلية ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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