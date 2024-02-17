إصابة 3 أشخاص من أسرة واحدة في حادث تسرب غاز بالفيوم

أصيب 3 أشخاص من أسرة واحدة في الفيوم بحالة إختناق إثر تسرب غاز بمنزلهم، بقرية الأخصاص بمركز طاميه ، وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بالفيوم،قد تلقت بلاغا بوقوع حادث تسرب غاز من إسطوانة بوتاجاز بمنزل أسرة بقرية الأخصاص، ووجود حالات إختناق، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث وتبين إصابة3 أشخاص بحالة إختناق، وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

حادث اخر

وفى حادث اخر اصيب 8 أشخاص في حادث إنقلاب سيارة سوزوكي بطريق القاهرة أسيوط الغربي بعد الإقليمي باتجاه اسيوط ، تم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام ، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بالفيوم، قد تلقت بلاغا بوقوع حادث إنقلاب سيارة سوزوكي بطريق القاهرة أسيوط الغربي، في نطاق محافظة الفيوم، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث وتبين إصابة 8 أشخاص، وهم شتيوي عرف شتيوي مهني 32 سنه، وحسن حمادة حسن عبد الغفار 17سنة ومحمد ناصر محمد شتيوي 23 سنة واسلام عثمان احمد سالم 26 سنة، و محمد عرف شتيوي مهني 35 سنة، و محمد موسي شتيوي مهني 17سنة وعلي عرف شتيوي محمد 27 سنه وعمرو سيد احمد عبد الحميد 15 سنه وتبين بأن المصابين جميعهم مقيمين من محافظة المنيا .

وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج وعمل الإسعافات الأولية اللازمة وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابه العامه التي تولت التحقيق