تراجع سعر الذهب صباح اليوم السبت في محال الصاغة المصرية

سعر الذهب.. تراجعت أسعار الذهب خلال مستهل تعاملات اليوم السبت في محال الصاغة المصرية، وانخفض الجرام بنحو 35 جنيها، مقارنة بمستواه بتعاملات مساء أمس الجمعة، ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى نحو 3615 جنيها للجرام.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار المشغولات الذهبية خلال تعاملات اليوم السبت في اسواق الصاغة، وجاءت الاسعار على النحو الاتي:

سعر الذهب اليوم السبت في مصر

الذهب

أسعار الذهب اليوم

انخفضت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2410 جنيهات للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 3099 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3615 جنيها للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 24 نحو 4131 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

انخفض سعر الجنيه الذهب إلى نحو 28920 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

وارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2014 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، بنهاية تعاملات أمس الجمعة، بزيادة 9.19 دولار بنسبة 0.46% مقارنة بمستواه في نهاية تعاملات الخميس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.