توصية بمراجعة وحدة التعقيم المركزي بالمنشآت الصحية بالإسكندرية

أوصى المركز الأفريقى لخدمة المرأة بمراجعة وحدة التعقيم المركزى بالمنشات الصحية وتقييم جودة الهواء داخل المعامل بالإسكندرية.

جاء ذلك خلال مشاركة الفريق الطبى بالمركز الأفريقى لخدمة صحة المرأة فى برنامج رفع كفاءة العاملين بالمعهد العالى للصحة العامة .

وقالت الدكتورة ميرفت السيد، رئيس المركز الإقليمي لصحة المرأة بالإسكندرية، إن فعاليات البرنامج، تضمنت المراجعة البيئية للمستشفيات بهدف الحد من العدوى وترشيد الاستهلاك، وتحديد مصادر المياه والتحكم في تلوثها للاستخدامات المختلفة في المستشفيات والإدارة البيئية المتكاملة للمخلفات الصلبة، ولسلامة والصحة المهنية للعاملين في المستشفيات.

وأضافت ميرفت السيد، أن المحاور، تضمنت عرض مهام لجنة البيئة، التكلفة الاقتصادية الناجمة عن عدم تطبيق نظام البيئة الصحيح وتأثير البيئة الخارجية على بيئة المستشفى وأيضًا كيفية مراقبة بيئة المستشفى لتحديد مصادر التلوث ومنع تأثيرها الضارة.

وأكدت رئيس المركز الإقليمي لصحة المرأة بالإسكندرية، أن التوصيات تضمنت مراجعة وحدة التعقيم المركزي بالمنشآت الصحية وتقييم جودة الهواء داخل المعامل والوحدات المختلفة بالمنشآت الطبية والحفاظ على مصادر الطاقة الموجودة لتحقيق التهوية الجيدة بوحدات التكييف ويتم تزويدها بفلاتر خاصة.

وأكملت ميرفت السيد: كما تضمنت مراجعة محيط المنشأة من الخارج لتحديد مصادر التلوث، ووجود علامات استرشادية تدل على موقع الخدمات، ووجود مواسير الغازات والمياه والصرف بألوان كودية ومراجعة تنظيف مسارات التكييف لضمان خلوها من الأتربة.

وأشارت إلى أن الفعاليات تضمنت الاهتمام الشديد بنظافة المطبخ وتجهيز الطعام وخاصة القائمين عليه و⁠المحافظة على نظافة بيئة المستشفى واتباع طرق التنظيف السليمة و⁠التخلص الآمن من النفايات ووضع الآلوان الكودية حسب نوعها و⁠مراجعة نظافة الحمامات العامة وحمامات الغرف.