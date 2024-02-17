السبت 17 فبراير 2024
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

سرايا القدس تنشر مشاهد استهداف تموضع وخط إمداد لجنود الاحتلال بخانيونس

صورة من المشاهد
صورة من المشاهد

نشرت سرايا القدس، مشاهد من الإستحكام المدفعي والصاروخي على تموضع وخط إمداد لجنود العدو  شرق وشمال شرق خانيونس.

 

على جانب آخر، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في بيان عبر منصة "إكس"، اليوم السبت، إنه "خلال ساعات الليلة الماضية، قصف جيش الدفاع بالمدفعية وأغار على مستودع أسلحة للجيش السوري في منطقة محجة (في محافظة درعا)".

وأضاف المتحدث أن ذلك جاء "ردا على عملية إطلاق قذائف صاروخية من الأراضي السورية باتجاه جنوب هضبة الجولان، والتي لم تعبر إلى داخل الأراضي الإسرائيلية".

وفي البيان ذاته، أشار المتحدث إلى أنه خلال الساعات الـ 24 الأخيرة، تم قصف مناطق عدةجنوبي لبنان، بالمدفعية، بحسب قوله.

وأضاف أن مقاتلات الجيش الإسرائيلي، شنّت هجوما على بنية تحتية عسكرية تابعة لـ"حزب الله" في منطقة جبل بلاط، كما تم استهداف مبنى عسكري في منطقة بنت جبيل.

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