مانشستر سيتي وتشيلسي.. تاريخ مواجهات الفريقين قبل قمة الدوري الإنجليزي

تتجه الأنظار مساء اليوم السبت، نحو ملعب "الاتحاد" حيث يحتضن الصدام الكروي المرتقب بين فريقي مانشستر سيتي وتشيلسي، في الجولة 25 ضمن منافسات بطولة الدوري.

تاريخ مواجهات مانشستر سيتي وتشيلسي

سبق أن ألتقي فريق مانشستر سيتي مع نظيره فريق تشيلسي في 53 مباراة في تاريخ مواجهاتهم في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويُعتبر فريق تشيلسي هو الأكثر فوزًا في المواجهات المباشرة أمام فريق مانشستر سيتي، حيث حقق الفريق اللندني الفوز في 27 مباراة، بينما تمكن فريق مانشستر سيتي من نحقيق الفوز في 18 مباراة، وانتهت 8 مباريات فقط بالتعادل.

جدير بالذكر أن مباراة الدور الأول قد انتهت بالتعادل الإيجابي 4-4 بين الفريقيين على ستاد ستامفورد بريدج ضمن مباريات الجولة الـ 12 من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتنطلق مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، والتاسعة والنصف مساءً بتوقيت أبو ظبي.

وتذاع مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي، وتحديداً عبر شاشة قناة beIN Sports HD 1 بتعليق المخضرم عصام الشوالي.