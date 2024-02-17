كييزا يقود تشكيل يوفنتوس المتوقع أمام هيلاس فيرونا بالدوري الإيطالي

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس نظيره هيلاس فيرونا مساء اليوم السبت على ملعب مارك أنتونيو بينتجودي ضمن منافسات الجولة الـ25 من الدوري الإيطالي.

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في مركز حراسة المرمى: تشيزني.

في خط الدفاع: أليكس ساندرو - بريمر - جاتي.

في خط الوسط: كامبياسو - رابيو - لوكاتيلي - ماكيني - تيمثي ويا.

في خط الهجوم: ميليك - كييزا.

ويحتل يوفنتوس وصافة جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 53 نقطة وبفارق 10 نقاط كاملة عن إنتر ميلان متصدر البطولة ، فيما يأتي هيلاس فيرونا في المركز الثامن عشر برصيد 19 نقطة .