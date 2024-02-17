يوفنتوس يلتقي هيلاس فيرونا تحت شعار لا بديل عن الفوز في الدوري الايطالي

يتقابل الفريق الاول لكرة القدم بنادي يوفنتوس أمام نظيره هيلاس فيرونا في السابعة من مساء اليوم، في المباراة التي تجمعهما على ملعب "مارك أنتونيو بينتجودي"، في اطار الجولة الـ25 من عمر مسابقة الدوري الإيطالي.



موقف الفريقين

ويتواجد فريق يوفنتوس في المركز الثاني كوصيفا لترتيب جدول مسابقة الدوري الإيطالي، برصيد 53 نقطة، بفارق 7 نقاط عن إنتر ميلان، صاحب الصدارة جمعها من الفوز فى 16 لقاء والتعادل في 5 مواجهات، بينما تعرض للهزيمة في 3 مباريات.



وعلى الجانب الآخر، يقع فريق هيلاس فيرونا في المركز الـ18 بجدول ترتيب الدوري الإيطالي، برصيد 19 نقطة.





تشكيل يوفنتوس المتوقع

في حراسة المرمى: تشيزني.



في خط الدفاع: أليكس ساندرو - بريمر - جاتي.



في خط الوسط: كامبياسو - رابيو - لوكاتيلي - ماكيني - تيمثي ويا.



في الهجوم: ميليك - كييزا.