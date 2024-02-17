أستاذ مناخ: مشروع المجمع المتكامل لإدارة المخلفات الصلبة يحسن من حياة المصريين

قال الدكتور عبد المسيح سمعان، أستاذ الدراسات البنية وتغير المناخ، إن مشروع المجمع المتكامل لإدارة المخلفات الصلبة هو من المشروعات الرائدة التي تقوم بتنفيذها الدولة في إطار خطة مصر للتنمية المستدامة 2030، والتي تهدف إلى تحسين جودة الحياة للمصريين من خلال تحسين جودة الهواء من الملوثات الناتجة عن حرق المخلفات أو تراكم المخلفات.

تلوث الهواء يساعد على تحقيق الاستراتيجية الوطنية لتطور المناخ 2050

تابع خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن مشروع إدارة تلوث الهواء يساعد على تحقيق الاستراتيجية الوطنية لتطور المناخ 2050 التي تأكد على إقامة بنية تحتية والتكيف مع تغير المناخ لافتا إلى أن يوجد 6 مكونات لمشروع المجمع المتكامل لإدارة المخلفات الصلبة بمنطقة العاشر من رمضان موضحا أن تمويل المشروع يقدر بحوالي 13.3 مليون دولار ومنحة 9.1 مليون دولار.

دعم اتخاذ القرار بشأن تلوث الهواء

وأشار أستاذ الدراسات البنية وتغير المناخ، أن المكون الأول للمشروع يتمثل في تعزيز نظام دعم اتخاذ القرار بشأن تلوث الهواء، وأن المكون الثاني يمثل تفعيل الخطط الرئيسية لإدارة النفايات الصلبة في القاهرة الكبرى، والمكون الثالث خفض انبعاثات المركبات، متابعاً أن المكون الرابع المعني بتعزيز القدرات وتغيير سلوك الإنسان وتحسين مهاراته، والمكون الخامس الرصد والتقييم والتواصل وإشراك المعنيين الشركاء، بالإضافة إلى المكون السادس والأخير الخاص بالمشروع وهو إدراة المخلفات الإلكترونية والرعاية الصحية.