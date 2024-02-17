الاحتلال الإسرائيلي يعلن قصف مستودع أسلحة للجيش السوري

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، السبت، أنه قصف بالطيران، اليوم السبت، مستودع أسلحة للجيش السوري جنوبي البلاد.

وقال الجيش في بيان نشره بحسابه على منصة "إكس": "هاجمت الطائرات المقاتلة مستودع أسلحة للجيش السوري في منطقة محجة" بمحافظة درعا جنوبي سوريا، بحسب وكالة الأناضول التركية.

وأضاف أنه "خلال الليل، ردا على عمليات إطلاق نار من الأراضي السورية إلى جنوب الجولان لم تعبر إلى داخل الأراضي الإسرائيلية، هاجم الجيش منطقة إطلاق النار بنيران المدفعية".

ولم تعلق الحكومة السورية على ما أورده جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيانه.

كما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في ذات البيان أن طائرات مقاتلة تابعة له أغارت أمس على بنية تحية عسكرية لحزب الله في منطقة جبل بلاط جنوبي لبنان.

وأضاف أنه خلال الهجوم قُتل أحد عناصر الحزب.

وأمس الجمعة، أعلن "حزب الله"، مقتل أحد عناصره لترتفع حصيلة قتلاه في المواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي إلى 203 منذ 8 أكتوبر الماضي.

وتابع بيان الجيش: "بالإضافة إلى ذلك، تم استهداف مبنى عسكري في منطقة بنت جبيل"، في محافظة النبطية بجنوب لبنان.

وقال: "في اليوم الأخير أيضًا، قصف الجيش الإسرائيلي بالمدفعية على عدة مناطق في جنوب لبنان".

وعلى وقع حرب إسرائيلية مدمّرة على قطاع غزة، ذهبت بتل أبيب إلى محكمة العدل الدولية للمرة الأولى منذ تأسيسها بتهمة "الإبادة الجماعية"، تشهد الحدود الإسرائيلية اللبنانية منذ 8 أكتوبر، تبادلا لإطلاق النار بين جيش الاحتلال الإسرائيلي من جهة، و"حزب الله" وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، أدّى إلى سقوط قتلى وجرحى على طرفي الحدود.