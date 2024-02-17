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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

ريشارليسون وهيونج مين يقودان تشكيل توتنهام المتوقع أمام وولفرهامبتون

ريشارليسون وهيونج
ريشارليسون وهيونج مين

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام مواجهة مهمة أمام نظيره فريق وولفرهامبتون مساء اليوم السبت على ملعب هوتسبيرضمن منافسات الجولة الـ25 من الدوري الإنجليزي .

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توتنهام يفوز على برايتون في الدوري الإنجليزي

من المتوقع أن يبدأ الأسترالي أنجي بوستيكوجلو المدير الفني لتوتنهام المباراة بالتشكيل الأتي ..

في مركز حراسة المرمى: جوليلمو فيكاريو

في خط الدفاع: دراجوشين، كريستيان روميرو، ميكي فان دي فين، بن ديفيز.

في خط الوسط: إيف بيسوما، باب سار، جيمس ماديسون

في خط الهجوم: ريشارليسون، سون هيونج مين، ديان كولوسيفسكي.

يحتل فريق توتنهام المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 47 نقطة، بينما يتواجد وولفرهامبتون في المركز الحادي عشر برصيد 32 نقطة.

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