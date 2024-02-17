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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

موعد مباراة توتنهام وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

توتنهام وولفرهامبتون 
توتنهام وولفرهامبتون 

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام بنظيره فريق وولفرهامبتون مساء اليوم السبت ضمن لقاءات الأسبوع الـ25 من الدوري الإنجليزي .

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يحتل فريق توتنهام المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 47 نقطة، بينما يتواجد وولفرهامبتون في المركز الحادي عشر برصيد 32 نقطة.

موعد مباراة توتنهام وولفرهامبتون 

وتنطلق صافرة مباراة توتنهام هوتسبير وولفرهامبتون في تمام الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة السادسة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة ، على أن تقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

القناة الناقلة لمباراة توتنهام وولفرهامبتون 

وتذاع مباراة توتنهام هوتسبير ضد وولفرهامبتون  بشكل حصري عبر قناة beIN Sports 1HD بصوت المعلق خالد الحدي .

 

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