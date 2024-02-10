توتنهام يفوز على برايتون في الدوري الإنجليزي

حقق توتنهام فوزًا صعبًا على نظيره برايتون بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "توتنهام هوتسبير" معقل السبيرز.

تقدم باسكال جروس في النتيجة لبرايتون في الدقيقة 17 ن ركلة جزاء، بينما تعادل اللاعب باب ماتار سار النتيجة لتوتنهام في الدقيقة 61، لتصبح النتيجة 1/1.

وظن مشجعي الفريقين أن المواجهة ستنتهي بالتعادل الإيجابي، لكن برينان جونسون نجح في تسجيل هدف الفوز لتوتنهام هوتسبير في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع من عمر اللقاء، لتنتهي المباراة 2/2 لصالح السبيرز.

بهذه النتيجة، يرتفع رصيد توتنهام للنقطة 47 للمركز الرابع، بينما يأتي برايتون في المركز الثامن بـ 38 نقطة.