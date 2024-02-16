"ما يحدث لنا إجرام".. نازحون في رفح يصرخون من هول قصف الاحتلال الإسرائيلي

ألحق القصف الإسرائيلي في غزة أضرارًا بمبنى سكني يأوي نازحين فروا إلى رفح من مناطق أخرى في غزة، وأسفرت الغارات الجوية الإسرائيلية على المبنى عن مقتل 10 أشخاص على الأقل.

وقال مسؤولو مستشفى أبو يوسف النجار إن غارتين جويتين إسرائيليتين على مدينة رفح جنوب قطاع غزة أسفرتا عن مقتل 10 أشخاص على الأقل، بينهم سبعة أفراد من عائلة واحدة.

وأفاد الدكتور مروان الحمزة من المستشفى إن ثلاثة أشخاص، بينهم طفل، قتلوا، وقال الطبيب إن جميعهم من عائلة جودة وقد نُقلت جثثهم إلى مستشفى أبو يوسف النجار، مضيفاً أن تسعة أفراد من عائلة زعرب قُتلوا في هجوم ثانٍ على حي آخر في رفح.

وأضاف: "ما يحدث لنا هو عمل إجرامي، نحن نازحون، جئنا إلى رفح لأنه قيل لنا أن حي رفح آمن، ولكن في الواقع ليس هناك أمن هناك".

وقال عبد الله جودة، أحد السكان الذين شهدوا القصف،: “ازدادت الضغوط السياسية في الأيام الأخيرة على الحكومة الإسرائيلية التي أعلنت عن نيتها اجتياح رفح”.

ويُخشى أن يؤدي اجتياح القوات الإسرائيلية لرفح إلى مقتل آلاف الفلسطينيين النازحين وحدوث كارثة إنسانية كبيرة في قطاع غزة.