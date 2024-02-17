السبت 17 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

الإسكان تمنح مُهلة للمتقدمين بطلبات توفيق أوضاع الأراضي بالشيخ زايد

هيئة المجتمعات العمرانية
هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عن منح مهلة أخيرة حتى 30/4/2024، للعملاء الذين تقدموا بطلبات توفيق أوضاع لقطع الأراضي ضمن حدود القرار الجمهوري رقم 30 لسنة ٢٠٠٣، والقرارين الجمهوريين رقمي 77 و 230 لسنة ٢٠١٧ بشأن الأراضي المضافة لمدينة الشيخ زايد، لاستيفاء المستندات واستكمال إجراءات توفيق الأوضاع، وذلك حرصاً من الهيئة على الصالح العام ومصالح المواطنين.

txt

مناقشة مشروعات التخرج لـ 86 باحثًا بإدارة الأعمال في جنوب الوادي

وطالبت الهيئة المتقدمين بطلبات توفيق الأوضاع بسرعة التوجه لمقر جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد الكائن (بمنطقة الخدمات الإقليمية الثانية - مدخل 3 - ميدان البستان - مدينة الشيخ زايد )، لاستكمال جميع الإجراءات لتوفيق الأوضاع.

وتحذر الهيئة من عدم الالتزام بالمهلة المحددة لاستكمال جميع الإجراءات لتوفيق الأوضاع لتلك الأراضي ضمن حدود القرارات الجمهورية المذكورة، مؤكدةً أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأنه يحق للهيئة التعامل عليها في ضوء المخطط المعتمد لتلك القرارات.

 

 

 

 

مواد متعلقة

مناقشة مشروعات التخرج لـ 86 باحثًا بإدارة الأعمال في جنوب الوادي

جلسة حوار وتشاور مجتمعي لدراسة تقييم الأثر البيئي لمصنع اللقاحات البيطرية بالشرقية

مسؤول روسي يحذر ماسك: رقابة الحكومة الأمريكية تلاحقك

سعر الدولار صباح اليوم السبت في البنوك المصرية وماكينات الصرف الألي

دلالات مشاركة وزير الخارجية سامح شكري بموتمر ميونخ للأمن (شاهد)

النائب أيمن محسب: التهجير القسري جريمة إنسانية ومصر ليست طرفًا فيها
الجريدة الورقية