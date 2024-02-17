الإسكان تمنح مُهلة للمتقدمين بطلبات توفيق أوضاع الأراضي بالشيخ زايد

أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عن منح مهلة أخيرة حتى 30/4/2024، للعملاء الذين تقدموا بطلبات توفيق أوضاع لقطع الأراضي ضمن حدود القرار الجمهوري رقم 30 لسنة ٢٠٠٣، والقرارين الجمهوريين رقمي 77 و 230 لسنة ٢٠١٧ بشأن الأراضي المضافة لمدينة الشيخ زايد، لاستيفاء المستندات واستكمال إجراءات توفيق الأوضاع، وذلك حرصاً من الهيئة على الصالح العام ومصالح المواطنين.

وطالبت الهيئة المتقدمين بطلبات توفيق الأوضاع بسرعة التوجه لمقر جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد الكائن (بمنطقة الخدمات الإقليمية الثانية - مدخل 3 - ميدان البستان - مدينة الشيخ زايد )، لاستكمال جميع الإجراءات لتوفيق الأوضاع.

وتحذر الهيئة من عدم الالتزام بالمهلة المحددة لاستكمال جميع الإجراءات لتوفيق الأوضاع لتلك الأراضي ضمن حدود القرارات الجمهورية المذكورة، مؤكدةً أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأنه يحق للهيئة التعامل عليها في ضوء المخطط المعتمد لتلك القرارات.