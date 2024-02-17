السبت 17 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

مناقشة مشروعات التخرج لـ 86 باحثًا بإدارة الأعمال في جنوب الوادي

جامعة جنوب الوادي
جامعة جنوب الوادي

تُنظم كلية التجارة بجامعة جنوب الوادي، في قنا، لمدة 3 أيام، مناقشات مشروعات التخرج لطلاب الماجستير المهنى فى إدارة الأعمال لعدد 86 باحثًا وباحثة. 

 ويترأس لجان المناقشة الدكتور علاء تاج الدين محمد وكيل كلية التجارة للدراسات العليا والبحوث ورئيس قسم ادارة الأعمال بالكلية.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، ويشارك فى المناقشة مجموعة من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالقسم .

مناقشات مشروعات التخرج 

مبادرة الخير: 

في سياق أخر، تابع الدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة والدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة المقر الخاص بمبادرة الخير بجامعة جنوب الوادي استعدادا لتدشين فاعليات إنطلاق المبادرة

وقالت الدكتورة بدرية حسن وكيل كلية التربية النوعية، إن  هذه المبادرة تعد احدي المبادرات المجتمعية التي تسعي الجامعة إلى تدشينها.

إيمانا من رئيس الجامعة بدور الجامعة في توفير بيئة جامعيه عادلة داعمه للفئات الأولى بالرعاية داخل الجامعة. 

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