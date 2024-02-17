إصابة 8 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بطريق القاهرة أسيوط الغربي

أصيب 8 أشخاص في حادث إنقلاب سيارة سوزوكي بطريق القاهرة أسيوط الغربي بعد الإقليمي باتجاه اسيوط ، تم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام ، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بالفيوم،قد تلقت بلاغا بوقوع حادث إنقلاب سيارة سوزوكي بطريق القاهرة أسيوط الغربي، في نطاق محافظة الفيوم، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث وتبين إصابة 8 أشخاص، وهم شتيوي عرف شتيوي مهني 32 سنه، وحسن حمادة حسن عبد الغفار 17سنة ومحمد ناصر محمد شتيوي 23 سنة واسلام عثمان احمد سالم 26 سنة، و محمد عرف شتيوي مهني 35 سنة، و محمد موسي شتيوي مهني 17سنة وعلي عرف شتيوي محمد 27 سنه وعمرو سيد احمد عبد الحميد 15 سنه وتبين بأن المصابين جميعهم مقيمين من محافظة المنيا .

وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج وعمل الإسعافات الأولية اللازمة وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

حادث سابق

وفى حادث سابق لقي شاب بالفيوم مصرعه في حادث انقلاب دراجة نارية على طريق الفيوم سنورس ، اختل توازنه وسقط أرضًا وارتطم رأسه بالأسفلت ولفظ أنفاسه الأخيرة على الفور، .تم نقل الجثة إلى المستشفى واخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق

تلقى مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور مركز شرطة سنورس، بورود إشارة من شرطة النجدة بمصرع شاب في العقد الثاني إثر حادث انقلاب دراجة نارية على طريق الفيوم سنورس الزراعي بنطاق المركز.

وانتقل ضباط مركز شرطة سنورس إلى مكان الحادث، وتبينّ مصرع أحمد سيد عبد الكريم 24 عاما، إثر تعرضه لحادث انقلاب دراجة نارية كان يقودها، حيث ارتطم رأسه بالأرض ما تسبب في حدوث نزيف بالمخ، ولقي مصرعه على الفور.

تم استدعاء سيارة الإسعاف إلى مكان الحادث، ونقل الجثة إلى مشرحة مستشفى سنورس المركزي .تم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة التي صرحت بتسليم الجثمان لذويه لتشييعه إلى مثواه الأخير بمقابر أسرته .

حادث اخر