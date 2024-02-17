ضبط 165 مخالفة تموينية في حملات بالمنيا

شنت مديرية التموين بمحافظة المنيا ، برئاسة عبد الباسط عبد النعيم عبد الجواد مدير المديرية، حملات تموينية مكثفة على الأسواق والمحال التجارية.

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، أن مديرية التموين تمكنت من ضبط 165 مخالفة تموينية متنوعة.

يأتي ذلك خلال حملات تفتيشية ورقابية على المخابز البلدية والأسواق ، ومحطات توزيع الطاقة والمواد البترولية، وذلك لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية ، والتأكد من جودتها، إلى جانب رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشدد محافظ المنيا ، على ضرورة تكثيف الحملات لرصد المخالفات ، والتأكد من مدى الإلتزام بالقرارات التموينية وإنتاج خبز مطابق للمواصفات ، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، والتأكد من صلاحية السلع واللحوم المعروضة بالأسواق ، مع المتابعة المستمرة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

أوضح تقرير مديرية التموين بالمنيا ، أن الحملات التموينية المكبرة ، أسفرت عن ضبط 130 مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية ، تنوعت بين ، (نقص وزن - إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – بيع بأزيد من السعر - عدم وجود ميزان - توقف بدون عذر - تصرف وتجميع - عدم وجود سجلات ) ، و35 مخالفة في مجال متابعة الأسواق منها، (عدم الإعلان عن الأسعار- بيع منتجات مجهولة المصدر - شهادة صحية - تجار تموينيين) ، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

جديرا بالذكر أن الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية ، قد اصدر قرارا وزاريا حمل رقم 33 لسنة 2024 بتاريخ 15 فبراير 2024، بندب عبد الباسط عبد النعيم عبد الجواد، وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الشرقية، لشغل وظيفة مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة المنيا، لمدة عام او لحين شغل الوظيفة بالتعين طبقا لأحكام القانون، مع منحه المزايا والبدلات المقررة للوظيفة ، بدلا من الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا ، والذي احيل للتقاعد لبلوغه سن المعاش .