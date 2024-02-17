إرتفاع أسعار الأسماك بأسواق البحيرة اليوم السبت 17 فبراير
شهدت أسعار الأسماك، صباح اليوم السبت، بأسواق محافظة البحيرة، إرتفاعًا ملحوظ، نتيجة قلة الكميات المعروضة، وبسبب عدم إستقرار الأحوال الجوية، وتوقف الصيادين عن الصيد في مياة البحر المتوسط ، لليوم الرابع علي التوالي، وإرتفاع مستوي الأمواج .
وتراوحت أسعار الجمبري مابين 280 إلى 320 جنيها للكيلو ، بينما تتراوحت أسعار البوري مابين 10 إلي 130جنيها للكيلو ، وتراوحت أسعار البلطي كبير الحجم مابين 90 إلى 100جنيها للكيلو.
ووصلت أسعار البلطي المتوسط مابين 75 إلى 85جنيها للكيلو ، بينما تراوحت أسعار البلطي صغير الحجم مابين 60إلي 70جنيها للكيلو ، وتراوحت أسعار السردين مابين 65 إلى 75جنيها للكيلو، بينما تراوحت أسعار الأسماك المجمدة مابين 70إلي 80جنيها للكيلو ،بينما تراوحت أسعار السبيط مابين 210إلي 230جنيها للكيلو.