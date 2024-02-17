أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 17 فبراير بأسواق الفيوم

شهدت أسواق الخضروات والفاكهة بمحافظة الفيوم اليوم السبت الموافق 17 فبراير، إرتفاعا طفيفا في الأسعار وتوافر المعروض بالأسواق الرئيسية والسويقات بقرى ومراكز المحافظة.

وكانت الأسواق العمومية قد شهدت ارتفاع أسعار بعض الأصناف من الخضروات، مساء أمس الجمعة بسوق الفيوم العمومي لبيع الخضروات والفاكهة، وعدد من شوادر البيع والشراء.

تباين في الأسعار وتوافر المعروض من الفاكهة والخضروات بأسواق الفيوم

وتباينت الأسعار في عدد من الأسواق والسويقات الأسبوعية بالقرى والمراكز، ورصدت الوفد ذلك اليوم بسوق السبت العمومي بمدينة سنورس وقرية تطون، وسوق السبت الأسبوعي بعدد من السويقات بقرى ومراكز المحافظة، والتي شهدت توافر المعروض من الفاكهة والخضروات بكافة أنواعها، نظرا لتوافر كافة الأصناف بالمناطق الزراعية في الفيوم.

خلال ذلك شهدت أسواق الخضروات إرتفاعا طفيفا بأسعار البطاطس والطماطم والباذنحان، حيث بلغ سعر كيلو البطاطس 14 جنيها، والطماطم 10 جنيهات، وكيلو الليمون 25 جنيها، وبلغ سعر كيلو البصل الأحمر والأصفر 25 جنيها ومبلغ 15 جنيها للبصل الأبيض الجديد، و12 جنيها للخيار، و25 جنيها للفلفل الألوان و13 جنيها للكوسة، و12 جنيها للباذنجان الأسود و15 جنيها للباذنجان الأبيض، و10 جنيهات لكيلو الفلفل الأخضر و17 جنيها للفلفل الأحمر، و15 جنيها للفلفل الرومي و8 جنيهات للجزر، و20 جنيها لكيلو الفاصوليا الخضراء والبازيلياء، و10 جنيهات لكيلو البطاطا الحلوة، وربطة الشبت والبقدونس بمبلغ جنيهان، وتراوح سعر الكرنب من 20 إلى 35 جنيها حسب الحجم، والقرنبيط من 10 إلى 15 جنيها، والكرنب الأحمر 10 جنيهات، والكابوتشا 3 جنيهات، بينما سجل سعر كيلو الثوم مبلغ 50 جنيها.

وفي أسواق الفاكهة بلغ سعر كيلو الموز 12 جنيها بينما بلغ سعر كيلو التفاح الأحمر والأصفر مبلغ 40 جنيها، وتراوح سعر كيلو التفاح المستورد من 50 إلى 60 جنيها، و25 جنيها للعنب الأحمر والاصفر، و20 جنيها للتين الرمادي، و25 جنيها للرمان والفراولة و20 جنيها للكاكا، و40 جنيها للبلح البارحي، و25 جنيها للبلح الزغلول، فيما تراوحت أسعار كيلو البرتقال بجميع أنواعه أبو صرة واليوسفي والسكري من 8 إلى 10 جنيهات.

وفي سياق آخر شهدت الأسواق عدد من الحملات الرقابية لمتابعة الأسواق وضبط الأسعار، والتأكد من توافر كل السلع الأساسية للمواطنين، ومنع احتكار وتخزين السلع الغذائية ومنها مخازن البصل والثوم والأرز، والتي تم مصادرة كميات كبيرة من المخازن المنتشرة بقرى المحافظة.