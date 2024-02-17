محافظ الغربية يتابع أعمال فرد طبقة السن بطريق السنطة البلد

أكد الدكتورطارق رحمي، محافظ الغربية، أن المحافظة مستمرة في تنفيذ خطط الرصف والتطوير في الأحياء والمدن كافة من أجل إضفاء المنظر الحضاري والجمالي وتيسير حركة المواطنين، مؤكدًا تقديمه سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات لتسريع وتيرة الأعمال في قطاع الرصف وصيانة الطرق.



جاء ذلك أثناء متابعته فرد طبقة السن الأولى بطريق السنطة البلد بطول 1 كم وعرض 6 م تمهيدًا لأعمال الرصف، لافتًا إلى أن المحافظة تعمل جاهدة على الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين تنفيذًا لاستراتيجية التنمية المستدامة.



وأضاف المحافظ، أن أعمال الرصف تأتي في مقدمة المرافق التي تحرص المحافظة على تنفيذها لتحسين حالة الشوارع الرئيسية والفرعية وتحقيق السيولة المرورية، وفقًا لأولويات واحتياجات المواطنين، مشددًا على ضرورة متابعة الأعمال والانتهاء منها في أسرع وقت وضرورة التنسيق بين الجهات التنفيذية كافة لإعادة الوجه الحضاري للميادين والشوارع الحيوية.