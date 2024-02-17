بدء فعاليات حملة "صحتك.. أمسك فيها بإيدك وسنانك" لتوعوية طلاب المدارس بأسوان

تواصل هيئة الرعاية الصحية بأسوان، حملة "صحتك.. أمسك فيها بإيدك وسنانك" للتوعية بأهمية تنظيف الأسنان ونشر الوعي الصحي بين المواطنين، وذلك تحت إشراف الدكتور إيهاب حنفي، مدير هيئة الرعاية الصحية بأسوان.

وأكدت الدكتورة هبة الله حجاجي، مدير إدارة التوعية والمبادرات، أن الحملة تستهدف طلاب المدارس بالتزامن مع بدء الفصل الدراسي الثاني لنشر الوعي الصحي بينهم.

وتتضمن الحملة تنظيم ندوات تثقيفية للطلاب حول الطرق الصحيحة لغسل الأسنان وأهمية غسيلها منذ مرحلة الطفولة، وذلك في الوحدات الصحية والمدارس، بالإضافة إلى الميادين الرئيسية وأماكن تجمع المواطنين.

ويتم إجراء الكشف الطبي على الطلاب، الذي يشمل فحص الأسنان وقياس مستوى السكر وضغط الدم.

وكانت حملة "صحتك.. امسك فيها بإيدك وسنانك" انطلقت في مطلع شهر يناير الماضي، وتستمر حتى 22 فبراير الجاري.