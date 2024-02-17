باريس سان جيرمان ونانت مواجهة على صفيح ساخن في الدوري الفرنسي الليلة

يخوض الفريق الاول لكرة القدم بنادي نانت، المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري مصطفى محمد، مساء اليوم، مباراة صعبة أمام نظيره فريق باريس سان جيرمان في إطار منافسات بطولة الدوري الفرنسي بالجولة الثانية والعشرين، على ملعب لا بوجوار.





ويتواجد باريس سان جيرمان في صدارة ترتيب جدول مسابقة الدوري الفرنسي برصيد 50 نقطة، جمعها من 21 مباراة، بفارق 11 نقطة كاملة عن أقرب المنافسين فريق نيس، بعدما حقق الفوز في 15 مباراة وتعادل في 5 مباريات، وتلقى هزيمة واحدة فقط.



موعد مباراة نانت وباريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي:

تقرر انطلاق صافرة أحداث مباراة نانت وباريس سان جيرمان، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.



القنوات الناقلة لمباراة نانت وباريس سان جيرمان:

تذاع مباراة باريس سان جيرمان ونانت في الدوري الفرنسي، عبر شبكة قنوات بين سبورتس هي الناقل الحصري والوحيد لمباريات الدوري الفرنسي هذا الموسم، وبالتالي هي القنوات الناقلة لمباراة نانت وباريس سان جيرمان، وتحديدًا عبر شاشة قناة beIN Sports HD 1.



معلق مباراة باريس سان جيرمان ضد نانت:

ستشاهد مباراة باريس سان جيرمان ونانت في الدوري الفرنسي بصوت المعلق المصري علي محمد علي.