تعرّف على أسعار الذهب اليوم السبت

تراجعت أسعار أعيرة الذهب قبل نهاية يوم أمس الجمعة، حيث سجلت ذلك التراجع بعد منتصف اليوم، وينتظر بدء نشاط التعامل على سعر الذهب اليوم السبت 17 فبراير 2024 في مصر في العاشرة صباحًا.

وفيما يلي آخر الأسعار التي أقفل عليها تداول نهاية يوم الجمعة:

أسعار الذهب الجديد فى مصر (شراء)

بلغت أسعار عيار الذهب 24 نحو 4154 جنيهًا.

عيار الذهب 21 نحو 3635 جنيهًا.

عيار الذهب 18 نحو 3115 جنيهًا.

عيار الذهب 14 عند 2440 جنيهًا.

أسعار جنيه الذهب عيار21 في مصر

تداولت أسعار جنيه الذهب عيار 21 اليوم، في محلات الصاغة، 29080 جنيهًا، ويزن الجنيه الذهب 8 جرامات.

وتساوي أسعار جنيه الذهب قيمة الذهب الخام دون أن تشمل مصنعية أو ضريبة أو دمغة، ويزن 8 جرامات.

أسعار الذهب المستعمل في مصر (بيع)

سجلت أسعار عيار الذهب 24 نحو 4114 جنيهًا، وبلغت أسعار عيار الذهب 21 نحو 3600 جنيه، وأسعار عيار الذهب 18 عند 3085 جنيهًا، بينما بلغت أسعار عيار الذهب 14 نحو 2400 جنيه.