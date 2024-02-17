ليفربول يحل ضيفًا ثقيلًا على برينتفورد في الدوري الإنجليزي اليوم

يحل فريق ليفربول ضيفًا على نظيره برينتفورد، مساء اليوم، فى المواجهة المرتقبة التى تجمع بينهما على ملعب جيتش كومينتي ستاديوم، في الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي.



عودة محمد صلاح:

من المتوقع أن يجلس الدولي المصري محمد صلاح، على مقاعد بدلاء ليفربول، بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها خلال المشاركة مع منتخب مصر في بطولة كأس أمم أفريقيا.



تشكيل ليفربول المتوقع ضد برينتفورد:

في حراسة المرمى: كيفين كيليهر.



في خط الدفاع: كونور برادلي، إبراهيما كوناتي، فيرجيل فان دايك، أندرو روبرتسون.



في خط وسط : واتارو إيندو، أليكسيس ماك أليستر، كورتيس جونز.



في الهجوم: لويس دياز، داروين نونيز، ديوجو جوتا.



ويخوض الألماني يورجن كلوب، المدير الفنى لفريق ليفربول، ولاعبوه مباراة اليوم، متصدرًا جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 54 نقطة، فيما يتواجد فريق برينتفورد في المرتبة الرابعة عشرة بـ25 نقطة في ترتيب جدول المسابقة.



موعد مباراة برينتفورد أمام ليفربول والقنوات الناقلة:

تقرر انطلاق صافرة مباراة برينتفورد وليفربول في تمام الثانية والنصف من مساء اليوم السبت، على ملعب "جريفين بارك".



