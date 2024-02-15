خطة التعليم العالي لزيادة الإنتاجية البحثية في الجامعات

كشف الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن وضه خطة لزيادة الإنتاجية البحثية بالجامعات والمراكز والهيئات البحثية المصرية.

وأوضح وزير التعليم العالي أن تلك الخطة يمكن الجامعات المصرية من الوصول لتنافسية مشروعة مع دول العالم المُتقدمة فى مجال البحث العلمي.

ولفت وزير التعليم العالي إلى أن الوزارة وضعت خطة طريق لجعل بنك المعرفة منصة رائدة للتعليم العالي والبحث العلمي على مستوى العالم.

وذكر وزير التعليم العالي أن خطة العمل المُقترحة خلال العام 2024، تشمل عددا من مجالات العمل المشتركة فى البرامج المتعددة من بينها؛ برامج بناء القدرات لتأهيل الباحثين المصريين على النشر الدولي، فضلًا عن برامج مهارات القيادة والتميز فى التدريس بالتخصصات المختلفة.

بنك المعرفة يحسن فرص التعليم العالي

وأكد وزير التعليم العالي أن بنك المعرفة أصبح موردُا قيمًا لتحسين فرص التعليم للمصريين فى جميع التخصصات العلمية، ودعم البحث العلمي المصري.

ونوه وزير التعليم العالي بمتابعة تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتفعيل الاهتمام ببنك المعرفة المصري، كأحد أهم المشروعات القومية التى تسهم فى تحقيق أهداف التنمية المُستدامة فى مجال التعليم العالي والبحث العملي.

وأشار وزير التعليم العالي أن الوزارة وضعت فى أولوياتها دعم بنك المعرفة المصري والتنسيق بينه وجهود الوزارة لتعزيز اقتصاد المعرفة والاستفادة من رأس المال البشري في مصر، من خلال توفير الوصول إلى مصادر المعرفة العالمية حيث يوفر بنك المعرفة أكثر من 100 مليون مادة معرفية من أكثر من 1000 دار نشر دولية وإقليمية ومحلية، مما يمنح الباحثين والعلماء المصريين فرصة للاطلاع على أحدث الأبحاث والدراسات العلمية فى مختلف المجالات.

ولفت وزير التعليم العالي إلى أن التعاون المشترك بين الطرفين ساهم فى تدريب الباحثين المصريين على أحدث الأساليب البحثية، وتوفير المعلومات والمعرفة اللازمة للابتكار، ودعم المشروعات البحثية المبتكرة، كما نظم بنك المعرفة المصري سلسلة من ورش العمل والندوات حول تسويق الأبحاث وبرنامج الابتكار وريادة الأعمال.

وأطلق وزير التعليم العالي "الشبكة القومية للبرامج والبحوث البينية للجامعات المصرية" بالتعاون مع بنك المعرفة المصري؛ بهدف إعداد الباحثين المصريين على أسس البحث الفعال مُتعدد التخصصات لمعالجة المشاكل المجتمعية والبيئية المُعقدة، تحقيقا لأهداف رؤية مصر 2030، فضلًا عن زيادة تأثير الخبرة البحثية فى التخصصات والبرامج متعددة التخصصات فى مصر من خلال التدريب المتقدم والمشروعات البحثية المشتركة.

ونوه وزير التعليم العالي بأن بنك المعرفة ساهم في الارتقاء بتصنيف الجامعات والمؤسسات والمراكز البحثية المصرية دوليًا.