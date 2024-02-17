نجم كندا يدخل التاريخ في انتصار الإنتر على ساليرينتانا

دخل نجم منتخب كندا ونادي الإنترناسيونالي الإيطالي تايون بوكانان تاريخ الكرة في بلاده بعد مشاركته مع الأنتر في الفوز على ساليرينتانا مساء الجمعة في الدوري الإيطالي.

وكان الانتر قد تغلب بأربعة أهداف مقابل لاشىء على ساليرينتانا ليواصل اعتلائه قمة الدوري الإيطالي بلا منافس في طريق استعادة اللقب وهو الفوز الثامن على التوالي لنيراتزوري في كل المسابقات هذا الموسم.

دخول تايون بوكانان لاعب الانتر في الدقيقة ٧٧ بدلا من باستوني مدافع الانتر جهل الاعب الكندي يدخل التاريخ حيث أن هذه هي مشاركته الاولى مع الانتر بعد انتقاله من نادي كلوب بروج البلجيكي كما بات بوكانان اول لاعب كندي في التاريخ يشارك في الدوري الإيطالي.

عقب المباراة وفي حديثه لقناة نادي الانتر كشف بوكانان عن سعادته الكبيرة بمشاركته الاولى مع الانتر قائلا: انه حلم تحول إلى حقيقة . المشاركة مع فريق كبير مثل الانتر تمثل فخر كبير بالنسبة لي . اتمنى ان استمر في مسيرتي مع الفريق إلى أبعد مدى . كان علي ان اتأقلم بسرعة على أجواء الدوري والكرة الإيطالية وبالفعل تعاون معي زملائي بالفريق وايضا الجهاز الفني حتى استطيع ان أشارك مع الفريق .

وأضاف بوكانان: ألعب في مركز الظهير الأيسر لكن يمكنني الملعب في أكثر من مركز داخل الملعب. اريد المشاركة مع الفريق في مباريات كثيرة ولدي شغف كبير لتحقيق الانتصارات بقميص الأنتر .