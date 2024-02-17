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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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أول تعليق لبائع الفاكهة بعد واقعة إلقاء البرتقال على شاحنات غزة (فيديو)

إلقاء البرتقال على
إلقاء البرتقال على شاحنات غزة

علق ربيع حسن بائع فاكهة بالحواميدية على موقفه الإنساني بإلقاء البرتقال على شاحنات مساعدات متجهة إلى  قطاع غزة، بعد أن تحولت الواقعة لحديث مواقع التواصل الاجتماعي.

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لما شوفت العربيات رميت عليها من قلبي البرتقال

وقال ربيع حسن، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج الحكاية، المذاع  على فضائية "إم بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة: "كنت بروح كل يوم واسمع التليفزيون ادعي للشعب الفلسطيني، ولما شوفت العربيات رميت عليها من قلبي البرتقال، وياريت كان عندي حاجات احسن من كده وكنت عملت، واتحركت بقلبي".

الناس بتكلمني من كل حته في مصر وبرا مصر

وتابع: "الناس بتكلمني من كل حته في مصر وبرا مصر، وكل اللي نفسي فيه اعيش مستور ومش عايز حاجة تاني".

وفي نفس السياق، أعلن الإعلامي عمرو أديب، عن تبرع احد رجال الأعمال بمحل له، ورجل أعمال آخر برحلة الحج.

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