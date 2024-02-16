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السبت 17 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

مصر تنفي مزاعم مشاركتها في عملية تهجير الفلسطينيين من غزة إلى سيناء

ضياء رشوان
ضياء رشوان

نفى ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات قطعيا مزاعم مشاركة مصر في عملية تهجير الفلسطينيين من غزة إلى سيناء.

وأكد رئيس الهيئة العامة للاستعلامات أن موقف مصر الحاسم منذ بدء العدوان على غزة يقضي بالرفض التام الذي لا رجعة فيه لأي تهجير قسري أو طوعي للأشقاء الفلسطينيين.

وشدد رئيس الهيئة العامة للاستعلامات أن مصر لا يمكن أن تتخذ على أراضيها أية إجراءات أو تحركات تعطي انطباعا يروج له البعض تزويرا بأنها تشارك في جريمة تهجير الفلسطينيين.

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