عاجل
وزير إسرائيلي يطالب بمنع دخول المصلين الفلسطينيين إلى الأقصى في رمضان مصطفى بكري: المصريون لديهم 60 مليار دولار في منازلهم (فيديو)
السبت 17 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الأهلي يستمر في صدارة ترتيب مجموعته بدوري أبطال إفريقيا

الأهلي وشباب بلوزداد
الأهلي وشباب بلوزداد

سيطرت نتيجة التعادل السلبي بدون أهداف على مواجهة الأهلي أمام نظيره شباب بلوزداد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

txt

أول تعليق من مصطفى شوبير حارس الأهلي بعد تألقه أمام شباب بلوزداد


ويستمر الأهلي في صدارة ترتيب مجموعته على الرغم من التعادل أمام بطل الجزائر.
ويحتل الأهلي صدارة ترتيب مجموعته برصيد 6 نقاط، بعدما لعب 4 مباريات، حيث تعادل في ثلاثة وفاز في مواجهة واحدة.
فيما يأتي شباب بلوزداد الجزائري في الوصافة بخمسة نقاط، بعدما لعب 4 مواجهات.
ويحل يانج أفريكانز في المركز الثابث بترتيب المجموعة بخمس نقاط أيضًا، بعدما لعب 4 لقاءات.
فيما يتزيل ميدياما الغاني ترتيب المجموعة بأربعة نقاط من 4 لقاءات.
وكان الأهلي قد واجه شباب بلوزداد الجزائري في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة بمرحلة المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.
وتقرر ملاقاة الأهلي لمنافسه ميدياما الغاني يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من المجموعة الرابعة بالمسابقة القارية.

مواد متعلقة

بتهمة سبّ مدير العام بالجهاز المركزي للمحاسبات ..أولى جلسات  طعن مرتضى منصور على حكم حبسه 6 أشهر..غدًا

لورينسون يكشف موقف ليفربول من رحيل محمد صلاح
الجريدة الورقية