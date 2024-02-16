الأهلي يتعادل مع شباب بلوزداد في الجزائر ويحافظ على صدارة المجموعة

حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة الاهلى وشباب بلوزداد الجزائري بدون أهداف، فى المواجهة التى جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري ابطال افريقيا.

بهذه النتيجة يتصدر الأهلي ترتيب مجموعته برصيد 6 نقاط من الفوز في مباراة كانت أمام ميدياما الغاني والتعادل مع يانج أفريكانز ثم مع شباب بلوزداد ذهابا وإيابا، في المقابل يحتل شباب بلوزداد الجزائري المركز الثالث في ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط.

ويطير الأهلي إلى غانا لمواجهة ميدياما يوم الجمعة الموافق 23 فبراير في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات.

تشكيل الأهلى..

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

الدفاع: مح هانى،محمد عبد المنعم، ياسر ابراهيم، على معلول.

الوسط: أكرم توفيق، مروان عطية، إمام عاشور.

الهجوم: طاهر محمد طاهر، موديست، حسين الشحات.

تشكيل شباب بلوزداد..

حراسة المرمى: أليكسيس جندوز

الدفاع: حسين بن عيادة - شعيب قداد - معاد حداد - يوسف لعوافي.

الوسط: عبدالروؤف بن غيث - حسين سالمي - أكرم بوراس.

الهجوم: عبدالرحمن مزيان - ليونيل وامبا - محمد بلخير.