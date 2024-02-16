حوار مفتوح حول أثر الأصدقاء في تغيير السلوك بثقافة الفيوم 

شهد فرع ثقافة الفيوم عددا من اللقاءات المتنوعة، ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المعد من وزارة الثقافة خلال شهر فبراير الجاري.

يأتي هذا فى إطار الفعاليات التي ينظمها الفرع تحت إشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، بقصر ثقافة الفيوم والمكتبات الفرعية.

خلال ذلك أعدت مكتبة سيلا حوارا مفتوحا حول أثر الأصدقاء في تغيير السلوك، أداره سيد اسماعيل أخصائي ثقافي بالمكتبة، تحدث فيها عن الكثير من العادات السيئة بين النشء في المجتمع، كالتدخين والكذب وإهمال الدراسة وغيرها من العادات السيئة، فعندما يقوم الشخص بمرافقة أصدقاء السوء، قد يقلدهم في اتباع العادات السيئة، والعكس عندما يقوم الشخص بمرافقة الأصدقاء الذين يتبعون العادات الصحيحة والسليمة في حياتهم.

"التنمية في الفكر الإسلامي".. محاضرة بفرع ثقافة الفيوم

كما شهدت مكتبة قلمشاة محاضرة بعنوان "التنمية في الفكر الإسلامي"، بالتعاون مع مديرية أوقاف الفيوم، تحدث فيها الشيخ محمد رجب أحمد عن مفهوم التنمية بأنها الاستثمار، والعمارة، والتنشئة والبركة، ويقصد بالتنمية العمل بشرع الله في كل مجالات الحياة بهدف الوصول إلى حالة من الاكتفاء في المجتمع لكل نواحي الحياة المادية والروحية والخلقية، فالإنسان هو محور العملية التنموية، وأكد في حديثه أن الإسلام حارب مفاهيم السلبية مثل الكسل والجهل، والتواكل، وعدم السعي والأخذ بالأسباب، فالإسلام يحض على العمل، وتسعى الدولة بكل مؤسساتها للتنمية المستدامة من أجل حياة أفضل للأجيال القادمة.

وشهدت مكتبة منية الحيط حوارا مفتوحا حول تعزيز القيم المجتمعية، أعده أحمد محمد السيد مسئول النشاط، أوضح خلاله مفهوم القيم المجتمعية، والتي تتأثر بمعتقدات الانسان، وتحدد سلوكياته بما يتماشى مع متطلبات المجتمع، ومنها قيم التسامح والتعايش التى تساهم فى بناء مستقبل الوطن وسبل تعزيز هذه القيم بين الأفراد والأسر وداخل المجتمعات، وأكد علي ضرورة إتاحة الفرصة للشباب للمشاركة الايجابية والتفاعل الايجابي فى تنمية المجتمع.

جاءت الفعاليات ضمن الأنشطة المقامة بإشراف إقليم القاهرة الكبري وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، والمنفذة بفرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل مدير عام الفرع، والذي يقوم الفرع بتنفيذها ببيوت الثقافة والمكتبات الفرعية بقرى ومراكز المحافظة.