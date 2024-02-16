ميقاتي يطالب إسرائيل وقف عدوانها على الجنوب وإنهاء احتلال الأراضي اللبنانية

أكد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، أن بلاده ملتزمة بالقرارات الأممية وعلى إسرائيل أن توقف عدوانها على الجنوب وتنسحب من كل الأراضي اللبنانية المحتلة، وفقًا لخبر عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

وفي سياق متصل، قال الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله، إن استهداف مستوطنة كريات شمونة بعشرات صواريخ الكاتيوشا وعدد من صواريخ "الفلق" هو رد أولي.

وأضاف خلال خطابه بمناسبة يوم القادة الشهداء، أنه عندما نستطيع أن نقوم باي عمل لتحييد المدنيين وحمايتهم يجب أن نقوم به والعدو قد ذهب بعيدا في استهداف المدنيين.