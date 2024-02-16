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السبت 17 فبراير 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

جامعات ومدارس

استمرار مسابقة دورى المعلومات بكلية البنات جامعة عين شمس

مسابقة دوري المعلومات
مسابقة دوري المعلومات

استمرت فاعليات اليوم الثانى لمسابقة دوري المعلومات بكلية البنات جامعة عين شمس في إطار حرص الجامعة على تنمية الوعي الطلابي ونشر الثقافة بجميع فروعها. 

ندوة توعوية في طب عين شمس احتفالًا باليوم العالمي للسرطان

ورشة عمل تحضيرية لملتقى التوظيف في جامعة عين شمس

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، والدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، وبرئاسة الدكتورة أميرة يوسف عميدة كلية البنات، والدكتورة أسماء زعزع  وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

وبحضور لجنة التحكيم المكونة من الأستاذة الدكتورة فيروز حسن الأستاذ  بقسم الجغرافيا و مسئول عام الأنشطة الطلابية بالكلية، والدكتورة أميرة طارق مدرس التاريخ والحضارة الإسلامية، وغادة موسى مديرة رعاية الشباب بالكلية، بإشراف من الدكتورة شربات أحمد مسئول اللجنة العلمية برعاية الشباب بالكلية .

تنمية وعي طلاب جامعة عين شمس 

مسابقة دوري المعلومات في جامعة عين شمس 

تهدف مسابقة دوري المعلومات إلى بلورة مفهوم التنافس الشريف واستغلال أوقات فراغ الطلاب في تحصيل المعلومات النافعة، وتنمية الوعي الثقافي والفكري للطلاب  لخلق جيل متين الفكر شمولي النظرة ليكون مدعاة فخر لمنسوبي جامعة عين شمس العريقة. 

وشارك في هذا اليوم عشر طالبات تم تصعيدهم من اليوم السابق و تم تصعيد أربع طالبات وطالبة احتياطى. 

كما تم تصعيد أربع طالبات لتصفيات المرحلة الأولى في مسابقة دوري المعلومات على مستوى الجامعة للمشاركة في كأس المعرفة على مستوى جامعة عين شمس.

مسابقة دوري المعلومات في جامعة عين شمس 

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