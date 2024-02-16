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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

دوري أبطال أفريقيا.. غرفة ملابس الأهلي قبل مواجهة شباب بلوزداد الجزائري(صور)

الاهلي
الاهلي

يتقابل الأهلي أمام شباب بلوزداد بعد قليل، على ملعب الاخير، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

غرفة ملابس الأهلي قبل مواجهة شباب بلوزداد الجزائري

 

ويتصدر الأهلي قمة المجموعة الرابعة بدور المجموعات برصيد 5 نقاط بعد الفوز بثلاثية نظيفة على ميدياما الغاني بالقاهرة في الجولة الأولى والتعادل ١/١ في الجولة الثانية أمام يانج أفريكانز في تنزانيا، قبل التعادل مع شباب بلوزداد بدون أهداف في الجولة الثالثة.

موعد مباراة الاهلى وشباب بلوزداد في دوري أبطال أفريقيا

وتنطلق صافرة مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر بتوقيت الإمارات، فيما تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة بتوقيت الجزائر.

 

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