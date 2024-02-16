طقس بارد بالبحيرة مساء الجمعة

تعرضت مدن وقري محافظة البحيرة ، في الساعات الأخيرة من نهار اليوم الجمعة، إلي أحوال جوية غير مستقرة، وطقس بارد، حيث تراوحت درجة الحرارة حوالي 15درجة مئوية، مع رياح متوسطة مثيرة للرمال والأتربة، خاصة في المناطق الصحراوي مثل وادي النطرون والنوبارية ومركز بدر.

كما شهدت مدينة كفر الدور، موجة من الأمطار المتوسطة، والتي إستمرت لعدة ساعات، وأغرقت شوارع الحدائق والمحكمة ومدخل المدينة، وشارع مدرسة عزيز المصري، ومجمع مواقف الميزانة، وحولتها إلي برك من المياة بسبب إنسداد صفايات المطر وعيوب في عمليات الرصف.

ومن جانبها قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار، بالدفع بالأطقم والمعدات والأفرات وعربات الكسح، لسب المياة المتراكمة بالشوارع، لإعادة الحياة إلي طبيعتها، وضمان سيولة المرور، وسهولة عبور المواطنين.

ورفعت محافظة البحيرة، حالة الاستعداد داخل المحافظة لإزالة تراكمات الأمطار فى المناطق التى شهدت سقوط أمطار غزيرة.