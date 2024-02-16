بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وشباب بلوزداد El-Ahly Sport Live يلا شوت في دوري أبطال أفريقيا

تستعد جماهير النادي الأهلي لمتابعة فريقها الأول من جديد، وذلك عندما يعود المارد الأحمر للظهور بعد الابتعاد عن المباريات الرسمية حوالي شهر ونصف.

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وحذر كولر خطورة شباب بلوزداد وانسياق اللاعبين خلف الضغط الجماهيري، مؤكدا على ضرورة الالتزام بالجوانب الخططية والنواحي التكتيكية.

وفي المقابل يسعى شباب بلوزداد بقيادة ماركوس باكيتا المدير الفني لاستغلال عامل الأرض والجمهور وحصد نقاط المباراة الثلاث من أجل صدراة المجموعة وتعزيز فرصة في التأهل.

وأكد ماركوس باكيتا اللاعبين على صعوبة المباراة كونها أمام بطل أفريقيا مشيرا الي ضرورة الالتزام وعدم ترك مساحات واستغلال عامل الأرض والجمهور والتسجيل مبكرا.

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وأكد كولر على اللاعبين أن هدف الفريق الفوز وشدد على ضرورة التركيز واللعب بقوة والتسجيل مبكرا وعدم السماح للمافس بالضغط على خط الدفاع وتمثيل خطورة على حارس المرمي.

مباراة الأهلي وشباب بلوزداد

فوز الأهلي

في حال فوز الأهلي على شباب بلوزداد اليوم، فإنه سينفرد بصدارة ترتيب المجموعة الرابعة، وسيبقى على بُعد خطوة واحدة من التأهل للدور المقبل.

ويحتاج الأهلي للفوز في مباراة اليوم، خاصة وأنه سيخرج لملاقاة ميدياما الغاني في الجولة الخامسة.

فوز شباب بلوزداد

في حال فوز شباب بلوزداد، على النادي الأهلي اليوم، سيتأزم موقف الفريق الأحمر، ويقترب الفريق الجزائري من التأهل للدور المقبل.

ويلاقي شباب بلوزداد يانج أفريكانز التنزاني، في الجولة الخامسة من دور المجموعات، خارج قواعده وهو ما يصعب المهمة أكثر في حال عدم الفوز على الأهلي.

التعادل بين الفريقين

في حال انتهاء مباراة الأهلي وشباب بلوزداد بالتعادل فيما بينهما، فإن موقف الفريقين من التأهل سيتأجل، حتى مباراتي الجولة الخامسة والسادسة.

وكان شباب بلوزداد، قد فرض التعادل السلبي على النادي الأهلي، في مباراة الجولة الثالثة من دور المجموعات.

ويتواجد الأهلي وشباب بلوزداد، في المجموعة الرابعة ببطولة دوري أبطال أفريقيا، بجانب ميدياما الغاني، ويانج أفريكانز التنزاني.

ويتصدر النادي الأهلي جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 5 نقاط، فيما يحتل شباب بلوزداد المرتبة الثالثة بـ4 نقاط.