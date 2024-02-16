يلا شوت الآن .. بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وشباب بلوزداد اليوم في دوري أبطال أفريقيا

مواجهة من العيار الثقيل اليوم، تجمع بين «حامل اللقب» النادي الأهلي، ونظيره شباب بلوزداد وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور مجموعات بطولة دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم 2023/2024، والتي تقام على أرضية ستاد «5 يوليو» معقل الفريق الجزائري.

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يحل النادي الأهلي ضيفًا ثقيلاً على شباب بلوزداد في مباراة فك الاشتباك في المجموعة الرابعة من دوري أبطال أفريقيا 2024.

تأجل الديربي العربي الشمال أفريقي بين الفريقين لمشاركة المارد الأحمر في كأس العالم للأندية، والتي عاد منها بالميدالية البرونزية.

انتهى الصدام المصري الجزائري بين الفريقين في القاهرة بالتعادل السلبي بدون أهداف، ليبقى موقف المجموعة معقد، حيث يأتي في الصدارة الشياطين الحمر ويانغ أفريكانز، ويليهما الكبير الجزائري وميدياما بأربع نقاط.

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ويحل النادي الأهلي، ضيفًا على شباب بلوزداد، في تمام التاسعة من مساء غدًا الجمعة، على ملعب 5 جويلية، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

مباراة الأهلي وشباب بلوزداد اليوم في دوري أبطال أفريقيا

معلق مباراة الاهلي اليوم

ومن خلال البحث المتكرر من العديد من المواطنين عن اسم معلق مباراة الاهلي اليوم الجمعة الموافق 16 فبراير 2024، فقد اعلنت مجموعة قنوات بين سبورت القطرية على انه من المقرر أن يتم التعليق على المباراة من خلال المعلق الرياضي الليبي محمد بركات، على ان يتم العمل على نقل المباراة من خلال شاشة قناة بين ىسبورت 6، التابعة لها حيث انها تعد الناقل الرسمي والحصري لكل مباريات البطولة في المنطقة العربية، على ان يتم العمل على نقل المباراة اليوم من خلال بيانات التردد التالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11054.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معدل ترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

كما انه من المقرر ان يتم العمل على نقل مباراة الاهلي مع شباب بلوزداد اليوم الجمعة الموافق 16 فبراير 2024، غبر شاشة قناة الجزائرية الارضيةن عبر التردد التالي:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11680

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

معامل الاستقطاب: أفقي.

شفرة القناة الجزائرية الأرضية: 1100001100000000.

تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة بلوزداد

ومن الجدير بالذكر انه قد تم الإعلان عن التشكيل المتوقع لفريق الاهلى في مباراة بلوزداد اليوم، ليأتي نحو ما يلي: