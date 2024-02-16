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السبت 17 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

مشاورات بين مصر وتركيا حول القضايا الإفريقية

بوابة الوفد الإلكترونية

انعقدت مشاورات بين وزارتي خارجية مصر وتركيا حول القضايا الإفريقية، أمس، استضافتها العاصمة التركية أنقرة، ترأس فيها وفد مصر السفير إيهاب عوض مساعد وزير الخارجية للشئون الإفريقية.  

واجتمع مساعد وزير الخارجية خلال الجلسة الأولى من المباحثات مع السفيرة "إليف أولجن" المديرة العامة لإدارة الشرق والجنوب الإفريقي، حيث تم بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك في ضوء التطورات المتلاحقة في المنطقة.

كما اجتمع السفير إيهاب عوض، في الجلسة الثانية من المباحثات مع السفيرة "شبنم جينك" المديرة العامة لإدارة وسط وغرب إفريقيا. 

وقد ناقش الجانبان التحديات التي تمر بها منطقة الساحل، وسبل العمل نحو بسط الاستقرار فيها.

وفي ختام المناقشات استقبل نائب وزير الخارجية التركي “أحمد يلدز” السفير ايهاب عوض مساعد وزير الخارجية، حيث تبادل الجانبان الرؤى حول عدد من الملفات، وسبل تعزيز التشاور والتنسيق بين مصر وتركيا خلال الفترة القادمة.

الجريدة الورقية