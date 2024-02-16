كاتب: عواقب الاجتياح البري الإسرائيلي لرفح الفلسطينية وخيمة على الأمن القومي العربي

كشف الكاتب الصحفي جميل عفيفي عن عواقب العملية العسكرية الإسرائيلية على رفح الفلسطينية وتأثيرها على المنطقة بأكملها، مؤكدًا أنها عواقب وخيمة على الشعب الفلسطيني وعلى المنطقة بأسرها.

وقال عفيفي خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز"، إنه ستكون هناك مجزرة حقيقية تنفذ على الأرض في حال تنفيذ الاجتياح البري لمدينة رفح الفلسطينية، لافتًا إلى أنه سيكون هناك تهديد مباشر للمنطقة العربية.

وتابع: "العديد من التنديدات العربية والدولية ترفض الاجتياح البري الإسرائيلي لمدينة رفح الفلسطينية، لما له من تأثيرات خطيرة على الأمن القومي العربي".

واقتحم منذ قليل عددا كبيرا من الفلسطينيين الصالة الفلسطينية لمعبر رفح الحدودي مع مصر، وسط إطلاق نار كثيف وإشعال الإطارات وذلك للحصول على المساعدات، إذ يتكدس مليون و900 ألف نازح بمدينة رفح جنوب قطاع غزة الذي يشهد إبادة جماعية للشهر الخامس على التوالي.