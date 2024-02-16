نازحون يدخلون صالة فلسطين بمعبر رفح ويشعلون الإطارات.. فيديو

دخل منذ قليل عدد كبير من الفلسطينيين النازحين إلى الصالة الفلسطينية لمعبر رفح الحدودي مع مصر، وسط إطلاق نار كثيف وإشعال إطارات وذلك للحصول على المساعدات، إذ يتكدس مليون و900 ألف نازح بمدينة رفح جنوب قطاع غزة الذي يشهد إبادة جماعية للشهر الخامس على التوالي.

وقال شهود عيان لـ"الوفد" "قبل قليل إن حريق نشب داخل معبر رفح وحدوث حالة كبيرة من التوتر في محيط المعبر، تزامناً مع إطلاق نار بسبب تجمهر عدد كبير من الناس ودخول البعض بسبب حالة التوتر الموجودة في المكان".

وأكد مصدر مسئول في هيئة المعابر والحدود في قطاع غزة أن مجموعة من المواطنين النازحين بجوار معبر رفح البري الذي يقع شرق محافظة رفح جنوبي القطاع، أشعلوا إطارات السيارات أمام البوابة الرئيسية للمعبر.

وأوضح أن النازحين بعد إشعالهم إطارات السيارات فتحوا بوابة المعبر واعتدوا على شاحنات تحمل مساعدات غذائية كانت في طريقها للقطاع.

وأشار المصدر إلى أنه تم إرسال دوريات تابعة للشرطة الفلسطينية لضبط الوضع الميداني وتأمين شاحنات المساعدات.

وأكد بيان صادر عن الأهالي والوافدين في رفح على ضرورة تشكيل حالة ردع فورية للطابور الخامس الذي يخدم الاحتلال ويروج الشائعات التي تستهدف شعبنا وجبهتنا الداخلية.

وقال الأهالي في بيانهم: "نؤكد أننا لن نغادر أرضنا وسنحمي المقاومة ولن نهاجر لا قسرًا ولا طوعًا وسنحمي مع كل المعنيين والمختصين أرضنا ومقاومتنا وبيوتنا وأعراضنا وسنكون سدًا منيعًا في وجه الاحتلال وأعوانه.

ودعا الأهالي وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي لإعلان التعبئة الوطنية في مواجهة الاحتلال وأعوانه وتجار الحروب والخارجين عن القانون والطابور الخامس.

يأتي ذلك في ظل استمرار حرب الإبادة الجماعية الصهيونية والتي أسفرت عن استشهاد وإصابة وفقدان الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني صاحب الأرض والحصار الذي تفرضه حكومة الاحتلال الإسرائيلي برئاسة بنيامين نتنياهو ومنع دخول المساعدات الإنسانية.

وتقود القاهرة جهودا شاقة مع الوسطاء الدوليين لوقف الحرب وإتمام صفقة الأسرى بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي.