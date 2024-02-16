مشاهدة مباراة الأهلي وشباب بلوزداد بث مباشر يلا شوت اليوم في دوري أبطال أفريقيا

بدأ البحث من خلال الكثير من المتابعين عن معلق مباراة الاهلي اليوم الجمعة الموافق 16 فبراير 2024، المقرر أن تنطلق ضمن فاعليات الجولة الرابعة من منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا 2023\2024، والتي تم الإعلان على أنها من المقرر أن تنطلق في تمام الساعة التاسعة مساءاً بتوقيت القاهرة، والساعة العاشرة مساءاً بتوقيت المملكة العربية السعودية، والتي نوفر لكم كلما التفاصيل التي تتعلق بها من خلال المقال التالي.

مشاهدة مباراة الأهلي وشباب بلوزداد بث مباشر يلا شوت اليوم

وتنطلق مباراة الأهلي وشباب بلوزداد اليوم، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، والحادية عشرة مساءً بتوقيت أبو ظبي.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لخوض مواجهة قوية ومثيرة، بدور مجموعات بطولة دوري أبطال إفريقيا، وذلك عندما يحل ضيفاً ثقيلاً على فريق شباب بلوزداد الجزائري، بحثاً من المارد الأحمر عن الفوز والصدارة لتلك المجموعة الصعبة.

ويحتل النادي الأهلي صدارة المجموعة الرابعة، والتي تضم «شباب بلوزداد الجزائري - يانج أفريكانز التنزاني - ميدياما الغاني»، وتمكن المارد الأحمر من تحقيق الفوز في الجولة الأولى على حساب الفريق الغاني بثلاثية نظيفة، قبل السقوط في فخ التعادل بالجولة الثانية أمام الفريق التنزاني بهدف لكل فريق، ثم التعادل السلبي أمام الجزائري بالجولة الثالثة.

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ويسعى النادي الأهلي تحت قيادة المدرب السويسري المخضرم مارسيل كولر، من تحقيق الفوز خارج الديار أمام شباب بلوزداد من أجل الانفراد بالصدارة، وذلك من أجل الحفاظ على اللقب الإفريقي.

مباراة الأهلي وشباب بلوزداد

موعد مباراة الأهلى وشباب بلوزداد

من المقرر أن موعد مباراة الأهلى وشباب بلوزداد سوف يكون اليوم الجمعة الموافق 16/2/2024 ميلاديا، وعلى أن يتم إطلاق صوت صفارة بدء المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت مدينة القاهرة، والساعة العاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية، والساعة الثامنة بتوقيت مدينة الجزائر، والساعة الحادية عشر بتوقيت مدينة الإمارات العربية المتحدة، والساعة الثامنة بتوقيت تونس، والساعة العاشرة مساءاً بتوقيت العراق.

التشكيل المتوقع لمباراة اليوم

من المتوقع أن يأتي تشكيلة النادي الأهلي أمام نظيره بلوزداد اليوم في دوري أبطال أفريقيا كالتالي: